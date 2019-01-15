» القبض على مواطن انتحل صفة مسئول بجهة سيادية

15 يناير 2019 - 02:45 م

تمكنت مباحث الأموال العامة من كشف واقعة انتحال شخص صفة مسئول بإحدى الجهات السيادية بقصد النصب علي المواطنين.

وبدأت الواقعة بتلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "مدير إحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية" بتقدم شخص منتحلًا صفة مسئول إحدى الجهات السيادية " على خلاف الحقيقة" وطلب إنهاء إجراءات نقل زوجته للعمل بالجهة المشار إليها.

وأسفرت التحريات عن صحة البلاغ وقيام"حسن. ص. ح – مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية سبق اتهامه فى 22 قضية متنوعة "نصب، خيانة أمانة، أموال عامة، سرقة، شيك، تزوير، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس سنه فى قضية نصب باستغلال نفوذًا مزعومًا لدى المسئولين بالعديد من الجهات الحكومية منتحلًا صفة مسئول إحدى الجهات السيادية، وتقدمه بطلب لإنهاء إجراءات نقل زوجته لمدير الجهة المذكورة بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق والجهات الأمنية بمديرية أمن بالإسكندرية أمكن ضبط المتهم المذكور وضبط بحوزته العديد من الكروت الشخصية مدون عليها اسم شهرته والشعار الخاص بالجهة السيادية المذكورة وكارنية تحقيق شخصية منتهى خاص بأحد الأشخاص.

واعترف المتهم بسابقة عمله بإحدى الجهات الحكومية وتم إنهاء خدمته عام 1986 على إثر اتهامه فى قضية أموال عامة، لاختلاسه عهدة من جهة عمله السابقة، واعترف بارتكاب الواقعة وأن تلك المضبوطات تخصه ويستخدمها فى العديد من الوقائع منتحلًا الاسم والصفة المنوه عنها للنصب على المواطنين والجهات الحكومية التى يتردد عليها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.