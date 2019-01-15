زياد بهاء الدين: هذا هو الإخفاق الذى نال من قانون التأمين الصحى

15 يناير 2019 - 02:41 م

قال الدكتور زياد بهاء الدين الخبير القانونى ونائب رئيس مجلس الوزراء سابقا، إن طبيعة الرسوم والضرائب التى يفرضها قانون التأمين الصحى من اجل تمويل التغطية التأمينية الشاملة للشعب كله ، غير واضحة على الإطلاق ولا مبين آليات تنفيذها.

وأضاف خلال مقاله الذى نشر بـ"الشروق" اليوم أن هذه النقطة تدفع إلى التحذير من أن يضطرب تطبيق القانون، وذلك فى ضوء ما نشرته وسائل الاعلام من قيام السيد وزير المالية محمد معيط بعقد اجتماع منذ بضعة ايام مع ممثلى القطاع الخاص ومهنة المحاسبة، معلنا فى نهاية الاجتماع استعداده لإعادة النظر فى الرسوم المفروضة على الشركات والانشطة التجارية وفقا للقانون ، ولذلك قانون التأمين الصحى الشامل حينما عرض على البرلمان كان يتضمن مجموعة من الرسوم والضرائب المخصصة لتغطية جانب من تكلفة هذا النظام التأمينى بخاصة تكلفة تغطية محدودى الدخل الذين ينص القانون على أن تدعمهم الدولة.

وكشف الخبير القانونى معلومات عن القانون قائلا: "الرسوم والضرائب المقررة بالقانون يفترض أن تكون مستندة لحسابات وتقديرات رياضية واجتماعية وصحية بالغة التعقيد (ما يعرف بالحسابات الاكتوارية) التى تجعل من الممكن تقدير المبالغ والموارد المطلوبة لتحقيق التغطية التأمينية الشاملة للشعب فى ضوء افتراضات معينة عن متوسط الأعمار والصحة والامراض والوفيات وما إلى ذلك مما يجعل الدراسات الاكتوارية تقف الْيَوْمَ على قمة التخصصات المهنية الرياضية الحديثة ، بغض النظر عن دقة الحساب الإكتوارى الذى استند اليه القانون فى الأصل، فإن ما حدث أنه اثناء مناقشته فى البرلمان قام السادة النواب الموقرون بإدخال عدة تعديلات فى اللحظة الاخيرة فتم الإطاحة برسوم وضرائب معينة واستحداث اخرى، أغربها على الإطلاق رسم ربع فى الألف من حجم المبيعات السنوية لكل الشركات والانشطة الاقتصادية فى مصر".

وتابع مرددا: "وجه الغرابة أن المنطق الطبيعى أن تكون الضريبة على الربح وليس على الدخل وإلا تعرضت الشركات والأنشطة لمعاملة غير عادلة، بالإضافة إلى صعوبة احتسابها وتقديرها وتحصيلها. ثم قيل فى تبرير هذا الوضع العجيب إن هذا رسم وليس ضريبة وبالتالى فلا يلزم أن يرتبط بالربح السنوى. ولكنه تبرير أقبح من الذنب، فالرسم يكون مقابل الخدمة، فهل يعنى هذا أن الشركات التى تقع فى محافظات لن تستفيد من التأمين الصحى إلا بعد سنوات طويلة ليست ملزمة بالدفع فورا؟ أم انها ستدفع دون تلقى الخدمة؟ وكيف يكون رسما وهو مرتبط بحجم المبيعات السنوية وليس بحجم الخدمة التأمينية؟ وما العمل فى الشركات التى ستدفع ثم يتبين أنها حققت خسائر نهاية العام؟ وهل المبالغ المدفوعة قابلة للخصم من الوعاء الضريبى أم لا؟ وما الذى جرى لمبدأ وحدة الموازنة أصلا؟".