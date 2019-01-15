  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:16 م
بحث متقدم
تذاكر سينما

فرض رسوم جديدة على تذاكر السينما والملاهى الليلية

تركي

تركي آل شيخ: "للكبار فقط" ممنوع دخول القطريين

صلاح

شاهد.. بالأرقام "صلاح" يشتري سيارة بمبلغ خيالي

صورة الخبر

جامعات الصين تتحول إلى معتقلات لمسلمي الإيغور

المترو

المترو يكشف هوية الشاب المنتحر بمحطة "مارجرجس"

" ترامب" لمراسلة: "عار عليكِ أن تطرحي هذا السؤال"

" ترامب" لمراسلة: "عار عليكِ أن تطرحي هذا السؤال"

المالية

خطة مصر لترويج السندات الحكومية في دول الخليج

صلاح وهازارد

مفاجأة.. "هازارد" ينتصر على "صلاح"

صورة الخبر

تفاصيل إنشاء سوق إقليمية للغاز فى "القاهرة"

حسام البدري

تعليق "البدري" على تراجع "آل الشيخ" عن بيع "بيراميدز"

خلال 10 أيام..

رئيس حي المرج الجديدة يتعهد بحل مشكلة القمامة

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الكشف عن إنشاء "أطول" برج فى أفريقيا بالعاصمة الجديدة

#

غدا محاكمة رئيس حي الدقي بتهمة الرشوة

#

اليوم.. استكمال محاكمة رئيس حي الدقي بتهمة الرشوة

#

نائب: "شكلنا بقى وحش أمام الناس"

القمامة

دي إم سي

المرج الجديدة


تعهد علي عبدالله رئيس حي المرج الجديدة ، بحل مشكلة القمامة قائلا :"إنه يحاول حل مشكلة القمامة من جذورها منذ توليه المسئولية قبل شهرين، لافتًا إلى أنه قدم مقترحات لمحافظة القاهرة وهيئة النظافة لحل هذه المشكلة.

وأضاف " عبدالله" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المحافظة والهيئة وافقتا على وضع 8 حاويات قمامة كل واحدة منها سعتها 25 طنًا عند الشوارع الرئيسية بالحي، مؤكدًا أنه تم تخصيص جزء من هذه الحاويات بمنطقة العزبة البيضاء لكثرة انتشار القمامة بها.

 ووعد أهالي الحي بوضع هذه الحاويات خلال 10 أيام ، مع تواجد متعهدين لجمع هذه المخلفات من السكان، لافتًا إلى أنه جارٍ العمل على مشكلة الصرف الصحي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على مواطن انتحل صفة مسئول بجهة سيادية
» بالفيديو.. شاهد حلاقة بالشاكوش والساطور
» تنفيذ حكم الإعدام بالسيف لمصري في السعودية
» "الصين" تحصد أول زراعة لبذرة قطن على سطح القمر
» شاهد.. علقة ساخنة لحكم مباراة كرة قدم من اللاعبين
» تسريب فيديو فاضح لمنى فاروق وشيما الحاج
» ترامب يقيم "مأدبة" طعام من ماله الخاص في البيت الأبيض
» شاهد.. خطوبة لاعب شهير من ملكة جمال تركيا
» تسمم 35 طالب وإخلاء المدرسة خوفا من العدوى
» "بن راشد" يكشف تفاصيل لقائه بـ 3 رؤساء عرب فى "قصتى"
» "كيدمان" ترد اعتبار رامى مالك بعد إحراجه فى "جولدن جلوب"

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • مغرب

    05:19 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات