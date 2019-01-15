رئيس حي المرج الجديدة يتعهد بحل مشكلة القمامة

15 يناير 2019 - 02:37 م



تعهد علي عبدالله رئيس حي المرج الجديدة ، بحل مشكلة القمامة قائلا :"إنه يحاول حل مشكلة القمامة من جذورها منذ توليه المسئولية قبل شهرين، لافتًا إلى أنه قدم مقترحات لمحافظة القاهرة وهيئة النظافة لحل هذه المشكلة.



وأضاف " عبدالله" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المحافظة والهيئة وافقتا على وضع 8 حاويات قمامة كل واحدة منها سعتها 25 طنًا عند الشوارع الرئيسية بالحي، مؤكدًا أنه تم تخصيص جزء من هذه الحاويات بمنطقة العزبة البيضاء لكثرة انتشار القمامة بها.



ووعد أهالي الحي بوضع هذه الحاويات خلال 10 أيام ، مع تواجد متعهدين لجمع هذه المخلفات من السكان، لافتًا إلى أنه جارٍ العمل على مشكلة الصرف الصحي.

