"أبو تريكة" يوجه رسالة للحضري في عيد ميلاده

عمرو محمد
وجه نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، رسالة إلى عصام الحضري، حارس منتخب مصر السابق، التهنئة بعيد ميلاده.
وقال "تريكة" في تغريدة له بـ"تويتر": "كل سنة وأنت طيب يا عصام يا نجم النجوم".
في الوقت الذي هنأ فيه الاتحاد الدولي "فيفا" الحارس بقوله: "الحارس الأسطوري للمنتخب المصري السد العالي عصام الحضري يتم 46 سنة اليوم".
وتابع "الفيفا" على صفحتة بـ"تويتر" الناطقة بالعربية: "تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد كابتن عصام وكل عام وانت بألف خير".
فيما رد الحارس بقوله: "وأنتم بخير وأشكركم على الاهتمام والتقدير".
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