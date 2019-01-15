"أبو تريكة" يوجه رسالة للحضري في عيد ميلاده

15 يناير 2019 - 02:30 م

وجه نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، رسالة إلى عصام الحضري، حارس منتخب مصر السابق، التهنئة بعيد ميلاده.

وقال "تريكة" في تغريدة له بـ"تويتر": "كل سنة وأنت طيب يا عصام يا نجم النجوم".

في الوقت الذي هنأ فيه الاتحاد الدولي "فيفا" الحارس بقوله: "الحارس الأسطوري للمنتخب المصري السد العالي عصام الحضري يتم 46 سنة اليوم".

وتابع "الفيفا" على صفحتة بـ"تويتر" الناطقة بالعربية: "تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد كابتن عصام وكل عام وانت بألف خير".

فيما رد الحارس بقوله: "وأنتم بخير وأشكركم على الاهتمام والتقدير".