  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:15 م
بحث متقدم
تذاكر سينما

فرض رسوم جديدة على تذاكر السينما والملاهى الليلية

تركي

تركي آل شيخ: "للكبار فقط" ممنوع دخول القطريين

صلاح

شاهد.. بالأرقام "صلاح" يشتري سيارة بمبلغ خيالي

صورة الخبر

جامعات الصين تتحول إلى معتقلات لمسلمي الإيغور

المترو

المترو يكشف هوية الشاب المنتحر بمحطة "مارجرجس"

" ترامب" لمراسلة: "عار عليكِ أن تطرحي هذا السؤال"

" ترامب" لمراسلة: "عار عليكِ أن تطرحي هذا السؤال"

المالية

خطة مصر لترويج السندات الحكومية في دول الخليج

صلاح وهازارد

مفاجأة.. "هازارد" ينتصر على "صلاح"

صورة الخبر

تفاصيل إنشاء سوق إقليمية للغاز فى "القاهرة"

حسام البدري

تعليق "البدري" على تراجع "آل الشيخ" عن بيع "بيراميدز"

"الجارديان":

جامعات الصين تتحول إلى معتقلات لمسلمي الإيغور

عرب وعالم

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

الصين ترفع متوسط العمر المتوقع لـ79 عامًا بحلول 2030

#

واشنطن تجدد تحذير مواطنيها من السفر للصين

#

رئيس الأركان يعود إلى الوطن بعد انتهاء زيارته بالصين

#

على مهرجان حمو بيكا.. مدرس يشرح للتلاميذ درس الجغرافيا

الجارديان

مسلمي الإيغور

مراكز التدريب المهني

معتقلات الصين

تحت عنوان "إذا دخلت المعسكر لن تخرج.. حرب الصين على الإسلام"، سلطت صحيفة "جارديان" البريطانية، الضوء على ما تعانيه الأقليات المسلمة في الصين، إذا تم تحويل جامعات صينية ضخمة لمعسكرات -ظاهريًا- مراكز للتدريب المهني، ولكن في الحقيقة هي معتقلات جماعية لمسلمي الإيغور والكازاخيين، مدى الحياة.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن الحكومة الصينية تشن حربًا شرسًا على مسلمي الإيغور، فآخر ما أقدمت عليه الصين هو إنشاؤها ما يعرف بمراكز مهنية لتدريب مسلمي الصين، في جنوب مقاطعة شينجيانغ، ولكن هذه المعسكرات ما هي إلا أماكن لاعتقال آلاف المسلمين، فبمجرد دخولك إلى هناك لن تخرج أبدا.

وأوضحت الصحيفة أن المراكز المهنية، تمتد على الطريق السريع، وتبلغ مساحتها نحو 170 ألف متر مربع، لافتة إلى أن على كل مبنى يوجد يافطة مكتوب عليها: "حماية الوحدة العرقية"، لكن المكان من الخارج يشبه السجن بأسواره العالية والأسلاك الشائكة المحيطة به.

ونوهت الصحيفة بأن نتيجة إنشاء هذه المراكز فإن احتمالية احتجاز 1,1 مليون من مسلمي الإيغور والكازاخيين وأقليات عرقية أخرى، بتكلفة تصل إلى 44 مليون دولار.

كما قامت الحكومة بإنشاء منظمة مراقبة لتغطية جميع المساجد وتمويل ما يقرب من 6 آلاف ضابط شرطة للعمل فيما تصفه مراكز شرطة مناسبة.

وفي السياق، حاولت الصحيفة التحدث مع أقارب لأفراد موجودين داخل هذه المراكز، ولكن الأغلب امتنعوا عن الحديث، خشية على حياة ذويهم، ولأن المبنى ليس سجنًا رسميًا أو جامعة ، بل هو معسكر اعتقال غير رسمي للأقليات المسلمة، ولا سيما الإيغور، دخلوها دونًا عن رغبتهم وبدون محاكمة لأشهر أو حتى سنوات.

ومن جانبهم، يقول الباحثون والسكان إن "جنوب شينجيانغ، حيث يقع مركز التدريب المهني الأول في مقاطعة لوبو، أصبح عبئا جديدة حملته الحكومة للمسلمين من الإيغور".

وقال عادل أووت، من مدينة هوتان، والذي يعيش الآن في الخارج: "إذا دخلت إلى معسكر الاعتقال في لوبو، فإنك لن تخرج أبداً".

وفي ديسمبر الماضي، تلقت الأمم المتحدة "تقارير موثوق بها" تفيد بأن 1.1 مليون من الإيغور والكازاخيين، والهوى، وغيرهم من الأقليات العرقية قد احتجزوا داخل هذه المعسكرات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على مواطن انتحل صفة مسئول بجهة سيادية
» بالفيديو.. شاهد حلاقة بالشاكوش والساطور
» تنفيذ حكم الإعدام بالسيف لمصري في السعودية
» "الصين" تحصد أول زراعة لبذرة قطن على سطح القمر
» شاهد.. علقة ساخنة لحكم مباراة كرة قدم من اللاعبين
» تسريب فيديو فاضح لمنى فاروق وشيما الحاج
» ترامب يقيم "مأدبة" طعام من ماله الخاص في البيت الأبيض
» شاهد.. خطوبة لاعب شهير من ملكة جمال تركيا
» تسمم 35 طالب وإخلاء المدرسة خوفا من العدوى
» "بن راشد" يكشف تفاصيل لقائه بـ 3 رؤساء عرب فى "قصتى"
» "كيدمان" ترد اعتبار رامى مالك بعد إحراجه فى "جولدن جلوب"

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • مغرب

    05:19 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات