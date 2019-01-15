ترامب يسخر من زوجته خلال استضافته فريق كرة القدم

15 يناير 2019 - 02:23 م



سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من زوجته السيدة الأولى إيفانكا ترامب، خلال خطاب ألقاه في البيت الأبيض أثناء استضافة فريق كرة القدم الأمريكي "كليمسون تايجرز"، بمناسبة فوزهم بالبطولة الوطنية لكرة القدم الأمريكية للجامعات.



وقال ترامب: "نظرا لأن الديمقراطيين يرفضون التفاوض بشأن أمن الحدود، فإن العديد من الموظفين الدائمين في البيت الأبيض في إجازة غير مدفوعة الأجر، لذا اضطررت إلى تقديم بعض الوجبات السريعة المفضلة إلى الجميع في هذا الحدث".



وأضاف مازحًا: "هل نقدم لكم بعض السلطات السريعة التي يمكن أن تقوم بإعدادها السيدة الأولى للبيت الأبيض ، بتعمل سلطة حلوة".



وبسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، لم يكن هناك أي موظفين متاحين، لذلك لجأ الرئيس إلى شراء الطعام الجاهز عندما استضاف أبطال الجامعة الوطني لكرة القدم، وتقديم الوجبات السريعة.



جدير بالذكر أن إغلاق الحكومة يعنى إغلاق المنتزهات الوطنية في الولايات المتحدة وأن أكثر من 400 ألف موظف اتحادي يعملون دون أجر إلى أن يتم حل الخلاف، كما سيحصل 380 ألف موظف آخرين على إجازة مؤقتة، لكن خدمات إنفاذ القانون ودوريات الحدود وتوصيل البريد وتشغيل المطارات لن تتوقف.

