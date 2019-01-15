  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:16 م
بحث متقدم
تذاكر سينما

فرض رسوم جديدة على تذاكر السينما والملاهى الليلية

تركي

تركي آل شيخ: "للكبار فقط" ممنوع دخول القطريين

صلاح

شاهد.. بالأرقام "صلاح" يشتري سيارة بمبلغ خيالي

صورة الخبر

جامعات الصين تتحول إلى معتقلات لمسلمي الإيغور

المترو

المترو يكشف هوية الشاب المنتحر بمحطة "مارجرجس"

" ترامب" لمراسلة: "عار عليكِ أن تطرحي هذا السؤال"

" ترامب" لمراسلة: "عار عليكِ أن تطرحي هذا السؤال"

المالية

خطة مصر لترويج السندات الحكومية في دول الخليج

صلاح وهازارد

مفاجأة.. "هازارد" ينتصر على "صلاح"

صورة الخبر

تفاصيل إنشاء سوق إقليمية للغاز فى "القاهرة"

حسام البدري

تعليق "البدري" على تراجع "آل الشيخ" عن بيع "بيراميدز"

ترامب يسخر من زوجته خلال استضافته فريق كرة القدم

آخر الأخبار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

موناكو الفرنسي يتعاقد مع بالو توريه حتى 2023

#

11 رجلا تقودهم امرأة.. أول مدربة كرة للرجال

#

جلسة تعارف بين «بوطيب» والجهاز الفنى واللاعبين

#

الزمالك يكشف حجم إصابة «النقاز»

ترامب

الكرة

إيفانكا ترامب

كليمسون تايجرز


سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من زوجته السيدة الأولى إيفانكا ترامب، خلال خطاب ألقاه في البيت الأبيض أثناء استضافة فريق كرة القدم الأمريكي "كليمسون تايجرز"، بمناسبة فوزهم بالبطولة الوطنية لكرة القدم الأمريكية للجامعات.

وقال ترامب: "نظرا لأن الديمقراطيين يرفضون التفاوض بشأن أمن الحدود، فإن العديد من الموظفين الدائمين في البيت الأبيض في إجازة غير مدفوعة الأجر، لذا اضطررت إلى تقديم بعض الوجبات السريعة المفضلة إلى الجميع في هذا الحدث".

وأضاف مازحًا: "هل نقدم لكم بعض السلطات السريعة التي يمكن أن تقوم بإعدادها السيدة الأولى للبيت الأبيض ، بتعمل سلطة حلوة".

 وبسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، لم يكن هناك أي موظفين متاحين، لذلك لجأ الرئيس إلى شراء الطعام الجاهز عندما استضاف أبطال الجامعة الوطني لكرة القدم، وتقديم الوجبات السريعة.

جدير بالذكر أن إغلاق الحكومة يعنى إغلاق المنتزهات الوطنية في الولايات المتحدة وأن أكثر من 400 ألف موظف اتحادي يعملون دون أجر إلى أن يتم حل الخلاف، كما سيحصل 380 ألف موظف آخرين على إجازة مؤقتة، لكن خدمات إنفاذ القانون ودوريات الحدود وتوصيل البريد وتشغيل المطارات لن تتوقف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على مواطن انتحل صفة مسئول بجهة سيادية
» بالفيديو.. شاهد حلاقة بالشاكوش والساطور
» تنفيذ حكم الإعدام بالسيف لمصري في السعودية
» "الصين" تحصد أول زراعة لبذرة قطن على سطح القمر
» شاهد.. علقة ساخنة لحكم مباراة كرة قدم من اللاعبين
» تسريب فيديو فاضح لمنى فاروق وشيما الحاج
» ترامب يقيم "مأدبة" طعام من ماله الخاص في البيت الأبيض
» شاهد.. خطوبة لاعب شهير من ملكة جمال تركيا
» تسمم 35 طالب وإخلاء المدرسة خوفا من العدوى
» "بن راشد" يكشف تفاصيل لقائه بـ 3 رؤساء عرب فى "قصتى"
» "كيدمان" ترد اعتبار رامى مالك بعد إحراجه فى "جولدن جلوب"

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • مغرب

    05:19 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات