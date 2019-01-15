المترو يكشف هوية الشاب المنتحر بمحطة "مارجرجس"

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المترو

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انتحر شاب عشريني تحت عجلات المترو بمحطة مارجرجس بالخط الأول لمترو الأنفاق "حلوان- المرج"

وكشفت المعاينة الأولية للواقعة أن الشاب يرتدي جاكت أسود، وبنطلون جينز، ولاحظت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة مارجرجس إلقاء شاب بنفسه أمام قطار المترو، قبل توقفه بمحطة مترو مارجرجس.

وقال أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن الشاب الذي لقي مصرعه طالب بكلية التجارة ويدعي عمر حسن جمعة، ويبلغ من العمر 22 عاما وهو أحد سكان منطقة المعادي، لافتا إلى أن قائد القطار رقم 172 قد تفاجأ بأحد الأشخاص يلقي بنفسه أمام القطار.

وأضاف عبد الهادي في تصريحات صحفية: تم رفع الجثة من على القضبان بمعرفة المسئولين عن المحطة وشرطة المترو، وتسبب ذلك في تأخير القطار لمدة 7 دقائق فقط، مشددًا على أن حركة القطارات تعمل بانتظام الآن بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة.


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