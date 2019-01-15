شاهد.. بالأرقام "صلاح" يشتري سيارة بمبلغ خيالي

15 يناير 2019 - 02:14 م

اشترى اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي سيارة فارهة ماركة "بينتلي"، والتي يصل سعرها نحو 330 ألف دولار ما يوازي 6 ملايين جنيه مصري.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن عدسات المصورين التقطت محمد صلاح وهو يغادر أحد المطاعم عقب مباراة ليفربول وبرايتون التى أٌقيمت السبت الماضى بملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى انتهت بفوز ليفربول بهدف دون مقابل.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد من ركلة جزاء فى الدقيقة 50 من عمر المباراة.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة هدافى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى برصيد 14 هدفاً مع الجابونى أوباميانج لاعب أرسنال، وهارى كين قائد توتنهام.

واحتل محمد صلاح المركز الثانى فى قائمة أفضل لاعبى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وفقاً لموقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.

وحصل محمد صلاح على 7.7 – 10 فى التقييم الذى أعده عن الموقع عن مستويات لاعبى الدورى الإنجليزى حتى الآن خلف هازارد نجم تشيلسى الذى حصل على 7.8 – 10.

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