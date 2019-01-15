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تجربة حية تكشف حقيقة "دودة العدس"

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إيمان هاني

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حالة من الفزع أصابت الكثير من ستات البيوت مؤخرا حول ظهور عدس أصفر يحتوي على "دود "، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أقاويل تؤكد وجود دودة صغيرة مسرطنة بالعدس الأصفر، والتي تظهر خلال طهيه على النار.

وردا على تلك الأقاويل والتحذيرات، ظهرت ردود الباحثين والجهات الحكومية المختصة، مؤكدة أن ما يظهر بالعدس الأصفر خلال طهيه ما هو إلا "جنين" أو "جذور" للعدس، وهي موجودة في كل البقوليات والحبوب الجافة، كالفول والحلبة، وهذا الجنين هو المسئول عن إنبات وزراعة هذه الحبوب.

 ومن خلال الفيديو التالي، نقدم تجربة عملية حية، تكشف حقيقة تلك الادعاءات والشائعات التي انتشرت بشكل مخيف، وأصابت البيت المصري بالذعر.

وفي الفيديو نقدم خطوات طهي العدس، وظهور ما يطلقون عله "دودة مسرطنة"، في العدس الأصفر عند وصوله لدرجة الغليان، والتي ما هي إلا جذور الإنبات، والتي تخرج للنور، عند وضع العدس في أي وسط مائي، حتى وإن كان القليل من الماء، وذلك لاستكمال دورة حياته وزراعته من جديد.

شاهد الفيديو..

 

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