" ترامب" لمراسلة: "عار عليكِ أن تطرحي هذا السؤال"

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أمريكا

روسيا

التجسس صحيفة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحدى الصحفيات، خلال طرحها سؤال على الهواء مباشرة، عما إذا كان عمل لصالح روسيا.

ورد " ترامب" على السؤال قائلاً: "لم أعمل بتاتا لمصلحة روسيا، وأنت تعلمين ذلك أكثر من أي شخص آخر، ليس ذلك فقط، أعتقد أنه من العار حتى أن تطرحي هذا السؤال.. إنها مجرد خرافة كبيرة" .

وتابع: "الناس الذين فتحوا التحقيق، أعتقد أنهم فعلوا ذلك لأنني أقلت جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي " .

من الجدير بالذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كانت قد كشفت منذ أيام، أن مكتب التحقيقات الفدرالي فتح في عام 2017 تحقيقًا؛ ليحدد ما إذا كان الرئيس يعمل لصالح موسكو .


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