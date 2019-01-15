رئيس جديد لهيئة التنمية الصناعية.. تعرف عليه

15 يناير 2019 - 02:08 م

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرر تكليف المهندس مجدى غازى نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية برئاسة الهيئة، خلفا للمهندس أحمد عبد الرازق الرئيس الحالى بعد بلوغه السن القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى والذى خصص لمناقشة دور وزارة الصناعة فى دعم المشروعات الصغيرة.

وكان الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قال خلال اللجنة، إن المكون الأكبر من فاتورتنا الاستيرادية من السلع الوسيطة التى تدخل فى الإنتاج بواقع 46% من الفاتورة، مؤكدا أن هذه السلع الوسيطة تدخل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن تصنيعها فى مصر.