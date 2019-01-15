  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:37 م
بحث متقدم
صورة الخبر

جامعات الصين تتحول إلى معتقلات لمسلمي الإيغور

المترو

انتحار شاب تحت عجلات مترو "مارجرجس"

ترامب

" ترامب" لمراسلة: "عار عليكِ أن تطرحي هذا السؤال"

المالية

خطة مصر لترويج السندات الحكومية في دول الخليج

صلاح وهازارد

مفاجأة.. "هازارد" ينتصر على "صلاح"

صورة الخبر

تفاصيل إنشاء سوق إقليمية للغاز فى "القاهرة"

حسام البدري

تعليق "البدري" على تراجع "آل الشيخ" عن بيع "بيراميدز"

سامح عاشور_ نقيب المحامين

براءة سامح عاشور فى قضية رفض قيد خريجى التعليم المفتوح

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

لن تتمكنوا من المدن السودانية حتى ولو بعد 100 سنة

عاصفة ترابية

تحذير عاجل من الأرصاد: عاصفة قوية تضرب القاهرة خلال ساعة

رئيس جديد لهيئة التنمية الصناعية.. تعرف عليه

الحياة السياسية

غازى
غازى

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الغزالي: الصعيد يشهد طفرة تنموية هذا العام

#

أول تحرك رسمي ضد الشكوى من «ألبان جهينة»

#

مهلة للمصانع غير المرخصة حتى نهاية العام لتوفيق أوضاعها

#

علاج السرطان بـ"رقاقة بلاستيكية"

مجلس الوزراء

وزارة الصناعة

عمرو نصار

هيئة التنمية الصناعية

م جدى غازى

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرر تكليف المهندس مجدى غازى نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية برئاسة الهيئة، خلفا للمهندس أحمد عبد الرازق الرئيس الحالى بعد بلوغه السن القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى والذى خصص لمناقشة دور وزارة الصناعة فى دعم المشروعات الصغيرة.

وكان الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قال خلال اللجنة، إن المكون الأكبر من فاتورتنا الاستيرادية من السلع الوسيطة التى تدخل فى الإنتاج بواقع 46% من الفاتورة، مؤكدا أن هذه السلع الوسيطة تدخل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن تصنيعها فى مصر.

وكان غازي يشغل منصب نائب رئيس الهيئة، وهو أحد كوادر الهيئة ويعمل بها منذ سنوات طويلة، وكان مشرفا على ملفات عديدة من بينها الأراضي الصناعية والمناطق الصناعية، ومناطق المطورين الصناعيين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. شاهد حلاقة بالشاكوش والساطور
» تنفيذ حكم الإعدام بالسيف لمصري في السعودية
» "الصين" تحصد أول زراعة لبذرة قطن على سطح القمر
» شاهد.. علقة ساخنة لحكم مباراة كرة قدم من اللاعبين
» تسريب فيديو فاضح لمنى فاروق وشيما الحاج
» ترامب يقيم "مأدبة" طعام من ماله الخاص في البيت الأبيض
» شاهد.. خطوبة لاعب شهير من ملكة جمال تركيا
» تسمم 35 طالب وإخلاء المدرسة خوفا من العدوى
» "بن راشد" يكشف تفاصيل لقائه بـ 3 رؤساء عرب فى "قصتى"
» "كيدمان" ترد اعتبار رامى مالك بعد إحراجه فى "جولدن جلوب"
» تفاصيل إيقاف قطار الإسكندرية لإنقاذ رضيع من الموت

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عصر

    03:00 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات