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«ترامب» طلب خطة لضرب السفن الإيرانية بالخليج

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ترامب
ترامب

عمرو محمد_متابعات

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كشف موقع «أكسيوس» الإخباري أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب أكثر من مرة فريقه الأمني رسم خطة لضرب سفن إيرانية سريعة في الخليج .

ونقل الموقع الإخباري الأمريكي، بالأمس عن مصدرين قالا: "إنهما سمعا طلب ترامب مباشرة، و3 مسؤولين سابقين رفيعين آخرين".
وبحسب المصادر، قال ترامب لمسؤولين في إدارته آنذاك: "تلك القوارب (الإيرانية) تدخل بسرعة، وتقترب (من أسطولنا)، ربما تكون تحمل متفجرات ونحن لا ندري، هل يمكنكم أن تصدقوا ذلك، بينما نحن لا نحرك ساكنا؟.

وسأل ترامب، وزير الدفاع آنذاك، جيمس ماتيس: "لماذا لا نقوم بإغراقها؟".

وقالت "أكسيوس"، نقلا عن 3 مسؤولين سابقين مطلعين، إن "مثل هذه الاستجابة، في وقت كانت فيه السفن الإيرانية تضايق البحرية الأمريكية، كان من الممكن أن تؤدي بسرعة إلى الحرب”، مؤكدين أن “ماتيس لم يقدم أبدا خططا لضرب القوارب الإيرانية السريعة ”.

وأضاف الموقع الأمريكي أن “مستشار الأمن القومي السابق، هربرت رايموند مكماستر، أخذ على عاتقه محاولة تهدئة الرئيس " .

وتابع: "ترامب، خلال اجتماع في البيت الأبيض، وبّخ مكماستر حول الموضوع، وأن الأخير رد عليه بالقول: “سيدي الرئيس، هذا حصل في الماضي، لكن وزارة الدفاع تخبرنا أنه مؤخرا لم يحصل (أي مضايقات).. لذا هم ليسوا قلقين بشأن ذلك".

ورد عليه ترامب: "حسنا وماذا لو تكرر ذلك، ماذا سنفعل؟"، ليجيبه مكماستر: “طلبنا من وزارة الدفاع النظر في خيارات" بهذا الشأن .

يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، أطلق الحرس الثوري الإيراني، مناورات عسكرية واسعة في مياه الخليج العربي، قرب مضيق "هرمز".

وجاءت هذه المناورات بالتزامن مع دخول حاملة الطائرات الأمريكية “جون ستينيس” مياه الخليج .


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