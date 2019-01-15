"تجريم الشيشة" يشعل النار بين ضيوف الإبراشي

15 يناير 2019 - 01:54 م





اندلعت مشادة كلامية حادة بين خالد حنفي، عضو مجلس النواب، والعميد حاتم عبد الحميد عضو مجلس النواب، بسبب تجريم الشيشة من عدمه في المقاهي .



و أكد حنفي في مداخلة مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، وخلود زهران، إنه مازال عند رأيه، ويجب أن يتم تجريم "الشيشة"، لأنها تؤدي إلى التلوث البيئي، ويؤدي إلى أمراض .



وأضاف "حنفي"، أنه يجب الحفاظ على صحة المواطنين، ويجب على المشرع سن عقوبات تضمن ذلك، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد تدخين السجائر داخل المترو، ويجب منعها أسوة بذلك .



من جانبه، قال حاتم عبدالحميد، عضو مجلس النواب، إنه لا يؤيد فكرة المنع للشيشة لأنها منتشرة، معقبا: "بقت الستات تشربها أكتر من الرجالة"، لافتا إلى أن الشيشة لها أضرار صحية كثيرة، وفي بعض المقاهي توجد "شيشة جماعية" قد تتسبب في نقل الأمراض .



وأشار إلي إذا تم منع الشيشة، فيجب أن يتم منع تدخين السجائر، ولكن القانون وضع اشتراطات وتراخيص لكي يتم وضع ضمانات صحية لمنع انتشار الأمراض .



وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال قد وافق على المادة "26" من مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المحال العامة، والتى تقضى بحظر تقديم النارجيلة للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص وسداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه محددة فئاته بقرار صادر من اللجنة العليا .