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"حفتر" يعلن انطلاق عملية عسكرية في جنوب ليبيا

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خليفة حفتر
خليفة حفتر

وكالات- الدويني فولي

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ليبيا

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حفتر

  أعلن خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، المعين من جانب مجلس النواب في طبرق، عن انطلاق عملية عسكرية شاملة في الجنوب الغربي الليبي.

جاء الإعلان على لسان الناطق العسكري باسم الجيش العميد أحمد المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

وقال المسماري إن العملية ستكون ضد العصابات المسلحة الأجنبية والجماعات الإرهابية.

وتشهد ليبيا صراعات مسلحة منذ الإطاحة بمعمر القذافي وقتله عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب، وحكومة الوفاق، وحكومة الإنقاذ المنبثقة من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

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