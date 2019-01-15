"الوزراء" ينفى توقف العمل فى المتحف القومى للحضارة

15 يناير 2019 - 01:45 م

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن إصدار مجلس الوزراء قراراً بتأجيل الأعمال الإنشائية بمشروع المتحف القومي للحضارة المصرية، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة على الإطلاق لتأجيل أية أعمال بالمتحف، وأن معدلات العمل به تسير وفقاً للإطار الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع، وافتتاحه كلياً عام 2020، مشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف للنيل من جهود الدولة في ملف الآثار.

ونوهت بأنه تم افتتاح قاعة العرض المؤقت بالمتحف القومي للحضارة المصرية أوائل عام 2017 عن تطور الصناعات التراثية في مصر، وسيتم افتتاح ثلاث قاعات أخرى منه خلال منتصف العام الحالي 2019م وهي: العرض المركزى والمومياوات الملكية ومتحف العاصمة، وذلك وفقاً لخطة العمل المتبعة.