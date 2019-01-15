الكشف عن إنشاء "أطول" برج فى أفريقيا بالعاصمة الجديدة

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عمرو محمد_متابعات

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الكشف عن تصميم بناء أطول برج في العالم بمصر

الصين

مصر

افريقيا

برج

خلال حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأثناء تفقد عدة مشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أكد أن العاصمة الجديدة، ستشهد بناء أطول برج في إفريقيا كلها خلال مارس المقبل.

ومن خلال ذالك ترصد المصريون ما لا يعرف عن هذا البرج..

يعتبر هذا البرج أطول برج في مصر وفي قارة افريقيا كلها، ويبلغ ارتفاعه 390 مترًا .

-سيتم تشييد هذا البرج خلال مارس المقبل .

-سيتوسط البرج حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة .

-يتولى عملية تشييد البرج شركة CSCEC الصينية والتي تعد أكبر شركة مقاولات في العالم .

-ستكون قاعدته فريدة من نوعها بحيث سيتم صبها على مدار 80 ساعة أي حوالي 3 أيام متواصلة ويعتبر هذا رقم قياسي عالمي .

-ويعتبر هذا المشروع أحد أكبر المشروعات المشتركة بين مصر والصين .

-يعد هذا المشروع جزء من التعاون الصيني المصري في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية .

-يمول مشروع أطول برج في افريقيا قرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، والسداد بعد ذلك على 10 سنوات .
-ويضم حي الأعمال إلى جانب هذا البرج العملاق 12 مجمعًا تجاريًا، وخمسة مباني سكنية وفندقين .

-يعد هذا البرج من بين خطة تنفيذ 20 برجًا -بحي الأعمال- باستخدامات متنوعة منها السكني، والتجاري، والخدمات، والإداري .


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