"الأرصاد" توجه نصائح للمواطنين بشأن الطقس

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الطقس

الأرصاد

إكسترا نيوز

أحمد عبد العال


أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا للرياح على الطرق المكشوفة والقريبة من المزروعات يزيد من شعورنا برودة الطقس.

 وأضاف "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي، ولكن نشاط الرياح هو السبب الرئيسي في برودة الطقس، منوها بأن موجة الأحوال الجوية ستتحسن اعتبارا من يوم الخميس.

وحذر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عدم استقرار بالأحوال الجوية المستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وتوقع الخبراء بنشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة وأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.

ووجه الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، للمواطنين تزامنا مع موجة الطقس، نصائح عدة منها:-

1- ينصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم

2- تجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط

3- على السائقين توخى الحذر على الطرق والقيادة بهدوء على الطرق السريعة لانخفاض الرؤية

4- اتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة وتوخى الحذر أثناء القيادة لسقوط الأمطار

 5- الإكثار من شرب السوائل الدافئة وتجنب التعرض المباشر للهواء

6- على مرضى الجهاز التنفسى والجيوب الأنفية تجنب التعرض للأماكن المكشوفة بسبب الرياح درجة والصغر 3 درجة.

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