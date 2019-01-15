  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:33 م
بحث متقدم
المترو

انتحار شاب تحت عجلات مترو "مارجرجس"

ترامب

" ترامب" لمراسلة: "عار عليكِ أن تطرحي هذا السؤال"

المالية

خطة مصر لترويج السندات الحكومية في دول الخليج

صلاح وهازارد

مفاجأة.. "هازارد" ينتصر على "صلاح"

صورة الخبر

تفاصيل إنشاء سوق إقليمية للغاز فى "القاهرة"

حسام البدري

تعليق "البدري" على تراجع "آل الشيخ" عن بيع "بيراميدز"

سامح عاشور_ نقيب المحامين

براءة سامح عاشور فى قضية رفض قيد خريجى التعليم المفتوح

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

لن تتمكنوا من المدن السودانية حتى ولو بعد 100 سنة

عاصفة ترابية

تحذير عاجل من الأرصاد: عاصفة قوية تضرب القاهرة خلال ساعة

أسباب تزايد غضب الفنانين السوريين علي بشار

أسباب تزايد غضب الفنانين السوريين على بشار

خطة مصر لترويج السندات الحكومية في دول الخليج

مال وأعمال

المالية
المالية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إيران: نمد يد الصداقة مجددًا نحو الخليج

#

"إيفاد" تختار القاهرة مركزًا شبه إقليمي لأنشطتها في 8 دول

#

السر وراء تدريب صحفيين أفارقة في مصر

#

"المترو" عن حالات الانتحار: "بتعطلنا"

الحكومة

مصر

الخليج

المالية

دول

أعلنت وزارة المالية مواصلة الجولات الترويجية للسندات الحكومية المصرية، والتي بدأها الوزير، محمد معيط، في أكتوبر الماضي بكوريا الجنوبية.

وأوضحت الوزارة أن هناك زيارة لهذا الغرض إلى دول الخليج ستبدأ في مطلع شهر فبراير المقبل، يتبعها زيارة  إلى هونغ كونغ وتايوان مع نهاية الشهر.

كما أشارت وزارة المالية إلى أنها لم تقرر موعدا محددا لإصدار سندات مصرية في السوق الآسيوية، أو تحديد الدولة التي ستشهد الطرح الأول للسندات المصرية، وكذلك لم يتم تحديد قيمة ذلك الإصدار المحتمل أو عملة الإصدار.

وأكدت وزارة المالية أن طرح السندات في تلك الأسواق يأتي في إطار سعي وزارة المالية للتواصل المباشر مع المستثمرين الآسيويين لتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدتها من خلال جذب مستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية لزيادة حجم السيولة المتاحة لتمويل إصدارات الأذون والسندات الحكومية لخفض أسعار العائد المطلوب عليها ومن ثم خفض أعباء خدمة الدين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تنفيذ حكم الإعدام بالسيف لمصري في السعودية
» "الصين" تحصد أول زراعة لبذرة قطن على سطح القمر
» شاهد.. علقة ساخنة لحكم مباراة كرة قدم من اللاعبين
» تسريب فيديو فاضح لمنى فاروق وشيما الحاج
» ترامب يقيم "مأدبة" طعام من ماله الخاص في البيت الأبيض
» شاهد.. خطوبة لاعب شهير من ملكة جمال تركيا
» تسمم 35 طالب وإخلاء المدرسة خوفا من العدوى
» "بن راشد" يكشف تفاصيل لقائه بـ 3 رؤساء عرب فى "قصتى"
» "كيدمان" ترد اعتبار رامى مالك بعد إحراجه فى "جولدن جلوب"
» تفاصيل إيقاف قطار الإسكندرية لإنقاذ رضيع من الموت
» وصلة رقص لـ"روبي" و"درة" على أنغام "ليه بيداري"

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عصر

    03:00 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات