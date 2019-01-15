خطة مصر لترويج السندات الحكومية في دول الخليج

15 يناير 2019 - 01:40 م

أعلنت وزارة المالية مواصلة الجولات الترويجية للسندات الحكومية المصرية، والتي بدأها الوزير، محمد معيط، في أكتوبر الماضي بكوريا الجنوبية.

وأوضحت الوزارة أن هناك زيارة لهذا الغرض إلى دول الخليج ستبدأ في مطلع شهر فبراير المقبل، يتبعها زيارة إلى هونغ كونغ وتايوان مع نهاية الشهر.

كما أشارت وزارة المالية إلى أنها لم تقرر موعدا محددا لإصدار سندات مصرية في السوق الآسيوية، أو تحديد الدولة التي ستشهد الطرح الأول للسندات المصرية، وكذلك لم يتم تحديد قيمة ذلك الإصدار المحتمل أو عملة الإصدار.

وأكدت وزارة المالية أن طرح السندات في تلك الأسواق يأتي في إطار سعي وزارة المالية للتواصل المباشر مع المستثمرين الآسيويين لتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدتها من خلال جذب مستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية لزيادة حجم السيولة المتاحة لتمويل إصدارات الأذون والسندات الحكومية لخفض أسعار العائد المطلوب عليها ومن ثم خفض أعباء خدمة الدين.