وفاة طفلة سورية.. والمياه بارتفاع نصف متر بمخيمات اللاجئين

15 يناير 2019 - 01:35 م

ضربت عاصفة ثلجية لم تشهدها البلاد من عقود، مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، والتي فاقت معاناتهم السياسية.

وتحدث عن ذالك محمد قصاف (32 عاماً) في خيمته مع أطفاله الأربعة عندما هبَّت العاصفة، وقال: «انتقلت المياه من خيمةٍ إلى أخرى، واصلنا التحرُّك من غرفةٍ إلى أخرى حتى لم أعد أستطيع التحمُّل أكثر من ذلك، فأرسلت الأطفال إلى مكانٍ آخر».



أمضى قصاف الليلة في فراشه المنقوع في المياه منتظراً مرور العاصفة.

وارتفعت المياه إلى حوالي نصف متر في الكثير من مُخيَّمات اللاجئين السوريين في سهل البقاع اللبناني الأسبوع الجاري (الثلث الأول من يناير)، حسب ما ورد في تقرير لموقع شبكة CNN الأمريكية.

لم تكن هذه أول عاصفة يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان منذ أن وطئت أقدامهم البلاد عام 2011، ولكن وطأة هذه العاصفة كانت الأشد، ليس فقط بسبب قسوتها، بل أيضاً جراء موقف المجتمع الدولي الذي تزداد لا مبالاته بهم،.معاناة اللاجئين السوريين في لبنان جراء الطقس تظهر بشكل أوضح في منطقة البقاع

حوالي 600 أسرة من اللاجئين أُجبروا على إخلاء منازلهم، في منطقة البقاع، حسبما يقول عمال الإغاثة في المنطقة.

وخرجت هذه الأسر إلى العراء، مواجهين الأمطار، والثلج المخلوط بالمطر، والرياح القوية للعثور على مأوى في واحدة من أسوأ الأزمات التي فاقمت معاناة اللاجئين السوريين في لبنان جراء الطقس.

وخاض أولئك اللاجئون طريقهم عبر مياه الصرف الصحي التي انفجرت من شبكة مياه الصرف للوصول إلى مأوى، حيث طالالموت فتاة في الثامنة من عمرها

أما ذروة المآسي التي تُلخص معاناة اللاجئين السوريين في لبنان جراء الطقس فقد وقعت في بلدة المنية الواقعة في شمالي البلاد.

إذ لقيت فتاةٌ تبلغ من العمر ثماني سنوات حتفها خلال العاصفة، بعد أن سقطت في النهر وغرقت.

"خيام اللاجئين غير مؤهلة لمواجهتها"

وعلى الرغم من أنَّ الكثيرين من المليون لاجئ سوري في لبنان قد عاشوا في البلاد طيلة السنوات السبع الماضية، إلا أنَّ مساكنهم قد صُنِعَت بغرض الإقامة القصيرة.

فخيام اللاجئين مصنوعةٌ من القماش والصفائح الخشبية.

ويحاول اللاجئون تدعيم مساكنهم بأقمشة إضافية ونايلون، لكنَّ القليل بإمكانه حمايتهم من هذا الطقس القاسي، الذي يُعَدُّ حدثاً سنوياً في لبنان.

وقالت ربى محيسن، مديرة «سوا»، التي كانت تقود جهوداً لجمع التبرُّعات لمساعدة اللاجئين المتضرِّرين: «ثمة بنية تحتية فظيعة في أماكن المُخيَّمات، ولأنَّ هذه البنى ليست دائمة فنحن نواجه المشكلات ذاتها كل عام».

والمنظمات الدولية لم توفر إلا 12% من التمويل المطلوب للاجئين

جمعت المنظمة أكثر من 40 ألف دولار في اليوم الذي ضربت فيه العاصفة، وساعدت على إجلاء أكثر من 20 مُخيَّماً للاجئين السوريين، وزوَّدت من تم إجلاؤهم بالمأوى والطعام والمراتب والبطانيات.

ولكن من الصعب التصدي لنقص المساعدات المتاحة للاجئين السوريين.