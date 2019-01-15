» "الصين" تحصد أول زراعة لبذرة قطن على سطح القمر

15 يناير 2019 - 01:34 م

كشف باحثون صينيون نتيجة تجربة زراعة بذرة للقطن أعلى سطح القمر، وأكدوا أن تجربتهم حققت النجاح وذلك عن طريق عمل محيط حيوي مصغر على سطح القمر للبذرة التى تم تحميلها على متن المسبار الصين "تشانغ آه -4"، أصبحت الأولى التي تنبت على القمر.

وتعد هذه التجربة الأولى للمسبار الصيني "تشانغ آه -4" على محيط حيوي مصغر على سطح القمر، بعد هبوطه على الجانب البعيد منه ، وحمل المسبار بذور القطن واللفت والبطاطا والأرابيدوبسيس، وكذلك بيض ذبابة الفاكهة وبعض الخميرة، لتشكيل محيط حيوي مصغر وبسيط، وفقا لفريق بحثي بقيادة علماء من جامعة تشونغتشينغ في جنوب غربي الصين.

وتبين من الصور الفوتوغرافية التي أرسلها المسبار، أن برعم بذرة القطن ينمو بشكل جيد، على الرغم من عدم رؤية نمو أي نباتات أخرى.