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بدء محاكمة 3 متهمين في "رشوة البترول"

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غدا.. محاكمة 3 متهمين في رشوة البترول

البترول

الرشوة

محاكمة

مجمع محاكم القاهرة

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة بـ"رشوة البترول".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح محريد وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

كشفت التحقيقات عن تحصل المتهمين الأول والثانى "محمد.ع" ، و "تامر.أ" – موظفين بشركة البترول- على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البتورل على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوى وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليون و300 ألف جنيه.


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