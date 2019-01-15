مفاجأة.. "هازارد" ينتصر على "صلاح"

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احتل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول المركز الثانى فى قائمة أفضل لاعبى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وفقاً لموقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.

 وحصل "صلاح" على 7.7 – 10 فى التقييم الذى أعده عن الموقع عن مستويات لاعبى الدورى الإنجليزى حتى الآن خلف هازارد نجم تشيلسى الذى حصل على 7.8 – 10.

وجاء رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتى فى المركز الثالث بحصوله على 7.6 – 10، ثم زميله سيرجيو أجويرو بحصوله على 7.5 – 10 ثم هارى كين قائد توتنهام فى المركز الخامس.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة هدافى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى برصيد 14 هدفاً مع الجابونى أوباميانج لاعب أرسنال، وهارى كين قائد توتنهام.

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