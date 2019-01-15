انضمام 50 وزيرا ومسئولا عالميا لمؤتمر "الشئون الإسلامية"

15 يناير 2019 - 01:26 م

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي تبدأ فعالياته السبت المقبل يحضره 50 وزيرا ومفتيا ومسئولًا من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن جلسات وورش العمل التي تعقد على هامش المؤتمر تناقش 41 بحثا، لافتاً إلى أن الوزارة بعد أن طهرت المنابر من الدخلاء والمتشددين، تعكف حالياً على بناء الشخصية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح الثلاثاء، لإعلان تفاصيل المؤتمر الـ29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الوزارة تواجه الآن بعض التحديات أهمها التفرقة بين المقدس وغير المقدس، ونزع القداسة عن غير المقدس، والتفرقة بين الثابت والمتغير، والتحول من مناهج الحفظ إلى مناهج الفهم والابتكار، بمعنى أن بعض الأئمة اعتقدوا أن كتب التراث القديمة لا يصح الاقتراب منها وهذا خطأ، والوزارة تعمل على توضيح ذلك.