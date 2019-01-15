"السعيد" و"العصار" و"التراس" يبحثون سبل تحفيز الاستثمار الأجنبى فى مصر

15 يناير 2019 - 01:19 م

التقت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مع وزير الإنتاج الحربي، الدكتور محمد العصار، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق عبد المنعم التراس لمناقشة آليات دعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات.

وتناول اللقاء، وفقا للبيان الصادر، إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الوزارات والهيئات لتكوين كيانات صناعية تتكامل لتعميق التصنيع المحلي كما تم التأكيد على أهمية استغلال الإمكانيات المتاحة وتكوين شراكات مع الهيئة العربية للتصنيع، لخلق قاطرة للصناعة الوطنية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص مع تحفيز الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر.

وقالت وزيرة التخطيط إنه تم التأكيد على أن الهدف الأساسي والرئيسي لما يتم تنفيذه من إنجازات في جميع المجالات بالدولة حاليًا هو تعظيم العائد من التصنيع بزيادة القيمة المضافة والمكون المحلي في جميع المنتجات.

وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى دور الدولة في الفترة الماضية بدعم القطاع بتشجيع الاستثمار الخاص وتشجيع دخول القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي فضلاً عن تسهيل العديد من الإجراءات التي تسهم في تشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واكدت أن أحد آليات دعم الصناعة الوطنية هو ترشيد الواردات مما يسهم في اللجوء للصناعة المحلية بديلاً عن المستورد والذي أصبح يمثل عبئاً على الصناعة الوطنية.

ولفتت إلى أهمية العمل في اتجاهين متوازيين أحدهما يتمثل في إيجاد حل عاجل يكمن في إصدار مجموعة من الإجراءات قد تقوم باتخاذها وزارة التجارة والصناعة، فيما يتمثل الاتجاه الآخر في وضع خطة طويلة الأجل تأتي من خلال اتحاد الكيانات الكبيرة متمثلاً في الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لإعادة الصناعة المصرية لسابق عهدها.

ونقل البيان عن الفريق عبد المنعم التراس، وجود طاقات وإمكانيات عديدة وإصدار تشريعات محفزة من الممكن البناء عليها والدليل على ذلك ضخامة المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر العربية خلال 4 سنوات الأخيرة .

وأشار إلى أهمية التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بما لديهم من إمكانيات تكنولوجية وفنية يمكن الاستفادة منها في زيادة نسب التصنيع المحلي لجميع المنتجات التي يتم إنتاجها بالتعاون مع الكيانات العالمية من أجل نقل وتوطين هذه التكنولوجيات داخل جمهورية مصر العربية.



