» شاهد.. علقة ساخنة لحكم مباراة كرة قدم من اللاعبين

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ذكرت وسائل إعلام تركية أن مباراة بكرة القدم في دوري الهواة، في مدينة إزمير غربي تركيا، انتهت باعتقال عدد كبير من الأشخاص إثر اعتداء بعض اللاعبين والفنيين على حكم المباراة.

وقالت وكالة "yeniakit " التركية، إن التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق كان يسيطر على نتيجة المباراة في لحظاتها الأخيرة، قبل أن يحتسب حكم الساحة خطأ ضد الفريق المضيف وسط اعتراض شديد على القرار، ويمنح الفريق الضيف ركلة حرة مباشرة، نجح لاعبو الأخير من استثمارها، وترجمتها إلى هدف.

وأضافت الوكالة أن الحكم أعلن نهاية المباراة عقب تسجيل الهدف الحاسم مباشرة، ما دفع لاعبي الفريق المهزوم ومديره الفني للهجوم على الحكم، وانهالوا عليه بالضرب قبل أن يتمكن بصعوبة من دخول الغرفة المخصصة له.

كما استغلت بعض جماهير الفريق المضيف الفوضى، وتمكنوا من النزول إلى ساحة الملعب، واعتدوا بالضرب على الحكمين المساعدين، ما اضطر عناصر الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لإبعادهم.

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