اعترافات مستشار وزير التموين في "فساد رئيس القابضة"

15 يناير 2019 - 01:14 م

اعترف المتهم محمد صلاح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للاتصال السياسي أمام نيابة أمن الدولة العليا بتقديمه والمتهم الرابع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية – مقابل إسناد عمليات توريد سلع غذائية من شركتهما "شركة أرزاق لتوريد المواد الغذائية "إلى الشركة رئاسته وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.

وأضاف المتهم أنه فى غضون الفترة من شهر أبريل وحتى منتصف مايو من عام 2018 ونفذا لاتفاقهم تولت شركتا المتهمة مروة تنفيذ عمليات التوريد محل الإسناد بينما عجل المتهم الأول فى غضون الفترة بصرف مستحقاتها على دفعات متتالية قدر إجمالى مبالغها بخمسة ملايين واربعمائة الف جنيه وانه فى غضون شهر مايو من عام 2018 تسلم المتهم التاسع من المتهمة الثانية أولى دفعات مبالغ الرشوة محل الاتفاق بواقع مائتين وخمسين ألف جنيه وسلمهم بدوره إلى المتهم الثالث فتوجه وكل من المتهمين الرابع والثامن إلى محل عمل المتهم الأول بالشركة القابضة حيث قاموا بتسليمه أولى دفعات مبالغ الرشوة بواقع مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه بينما سلم ثلاثتهم الأخير الدفعة الثانية فى غضون ذات الشهر بالحديقة الخاصة بمنزله بمنتجع لوروا بالتجمع الخامس بواقع اربعة ستين ألف جنيه اعقبه الحاح الأخير فى طلب الدفعة الثانية من مبالغ الرشوة إبان استعداده للسفر لترتيب زفاف كريمته بدولة كوريا حيث دبر له مبلغ 7 ألاف دولار بما يعادل مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه قدمها والمتهمان الرابع والثامن للمتهم الأول بمكسنه.

وأضاف أنه فى أعقاب شهر فبراير عام 2018حضر لقاء جمعه بالمتهمين الثانية والثالث والثامن بأحد المطاعم بفندق السلام بمنطقة مصر الجديدة توسط خلاله والمتهمان الثالث والثامن فى طلب المتهم الأول مبالغ على سبيل الرشوة من المتهمة الثانية مقابل إجراءات الإسناد وصرف المستحقات فجرى الإتفاق على إسناد التوريد إلى شركتها بقيمة أعلى من تلك القيمة التى حددتها ليأخذ المتهم الأول فارق تلك الزيادة لنفسه على سبيل الرشوة وفى أعقاب نهاية ذلك اللقاء وبعد انصراف المتهمة الثانية جرى اتفاق ثلاثتهم على إبلاغ المتهم الأول باعتزامها التقدم بعرض سعر بقيمة خسمة عشر ونصف جنيها كثمن للعبوة الواحدة خلافا للحقيقة وتقسيم الفارق بينهم نظير وساطتهم كما اتفقوا على اقتسام باقي مبلغ الرشوة مناصفة مع المتهم الأول سعيا لزيادة أرباحهم.

وثبت من التحقيقات حصوله على كسب غير مشروع بلغ مقداره 982 ألف جنيه نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة وأقر بأن المتهم الثامن أبلغه اعتزام ممثلي شركة جرين لاند لقاءه وكريمته بغرض تقديم إحدى العطايا العينية له لمباركة زواجها وتمهيدا لإتمام إجراءات تعيينها بالشركة ونفاذا لذلك دعي إلى لقاء بمطعم بالتجمع الخامس بحضور المتهمين السادس والسابع، والعضو المنتدب المالي بشركة جرين لاند.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، احال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، وآخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وتقاضى عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه أعمال وظيفته وقيام باقى المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها.