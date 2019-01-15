براءة سامح عاشور فى قضية رفض قيد خريجى التعليم المفتوح

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قبلت محكمة جنح مستأنف المقطم، الاستئناف المقدم من نقيب المحامين سامح عاشور، على حكم حبسه سنتين.

وأصدرت المحكمة حكما ببراءته مما نسب اليه من اتهامات.

وكان سامح عاشور نقيب المحامين، قد أعلن عزمه الدفاع عن نفسه فى القضية، قائلا فى رسالة وجهها للمحامين:"نحن أصحاب قضية سننتصر فيها، قدرنا أن ندخل معارك كثيرة يسهم فيها الكثير من الملابسات، وقليل من المحامين الذين يتربصون بالمحاماة، ليس من أجل  مصلحة عامة، ولكن لدوافع انتخابية، بل بعضهم لا يعمل بالمحاماة".

وكانت محكمة جنح المقطم، قضت بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في القضية رقم 16420 لسنة 2018، لاتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المحاماة والقيد بالنقابة.


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