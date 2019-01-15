تحذير عاجل من الأرصاد: عاصفة قوية تضرب القاهرة خلال ساعة

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كشف إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية التحاليل والتنبؤات الجوية، بالهيئة، عن تعرض القاهرة لعاصفة قوية خلال ساعة، محذرًا من أن سرعة الرياح تصل إلى 40 كيلومتر/ الساعة.

وأضاف عطا أن الرياح تشتد خلال الساعات المقبلة، على معظم الأنحاء، حتى مساء اليوم.

وأوضح محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد عاصفة ترابية على القاهرة، موضحًا أنها تبدأ قبل العصر.

وأضاف شاهين، اليوم الثلاثاء، أن طقس غد يشهد نشاطًا للرياح الشمالية الغربية على مدن القناة وسيناء، تصل حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

وبالنسبة للقاهرة، أوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصمة تشهد غدًا نشاطًا للرياح.


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