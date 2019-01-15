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زايد:

نسعى لنقل تجربتنا فى القضاء على قوائم الانتظار إلى أفريقيا

الحياة السياسية

قوائم الانتظار
قوائم الانتظار

وكالات- حنان حمدتو

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وزارة الصحة

هالة زايد

قواءم الانتاظار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكانK إن الوزارة تسعى لنقل تجربتها الناجحة في القضاء على قوائم الانتظار إلى الدول الأفريقية، والأوروبية، لان هناك عددًا من الدول الأوروبية طلبت التعرف عليها للاستفادة منها.

وأضافت زايد خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب: "نسعى أيضا، لتوحيد شروط تسجيل الدواء المصري، بدول حوض النيل، وذلك بهدف تسهيل انتشاره وتداوله بمختلف الدول الأفريقية".

وتابعت مرددة: "علاقتنا بأفريقيا مدروسة، وأن وزارتها تعمل عبر شقين تجاه أفريقيا، أولهما، الشكل المؤسسي المعد مسبقا، والثاني ما يتعلق بما يستجد من أعمال مثل أحداث الفيضانات التي وقعت في السودان مؤخرا، وأرسلنا أكثر من 14 طن أدوية للسودان وغيرها من الجهود التي بذلت ، لدينا مراكز ومستشفيات ثابتة في أفريقيا، يتم تشغيلها بمعرفة وزارة الصحة، وأيضا قوافل علاجية منظمة بالتعاون مع وزارة الخارجية، وكذلك تشغيل مركز للكلى بأفريقيا، ونستضيف أشقاءنا الأفارقة في زمالة البورد المصري".


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