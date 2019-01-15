تأجيل استئناف "عاشور" على حبسه لـ22 يناير

15 يناير 2019 - 12:39 م

أجلت محكمة جنوب القاهرة بزينهم استئناف سامح عاشور نقيب المحامين على حكم حبسه عامين أمام محكمة جنح مستأنف المقطم، إلى يوم 22/1/2019 .

وكانت محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بزينهم، حددت جلسة 15 يناير، لنظر أولى جلسات استئناف نقيب المحامين سامح عاشور على على حكم محكمة جنح المقطم، بحبسه سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في القضية رقم 16420 لسنة 2018، لاتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة .