شاهد.. خطوبة لاعب شهير من ملكة جمال تركيا

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أرسنال

مسعود اوزيل

أمينة جولشا

احتفل النجم العالمي مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال الانجليزي بخطوبته علي الفنانة أمينة جولشا، ملكة جمال تركيا.

وقالت تقارير إن الثنائي يحضر لإقامة ثلاث حفلات زواج، الأولى فى السويد مسقط رأس أمينة كونها مولودة هناك، والثانى فى ألمانيا حيث ولد مسعود والحفل الثالث فى تركيا.

ومن المعروف أن أمينة جولشا ممثلة تركية سويدية وملكة جمال تركيا سنة 2014، والدها عراقى تركمانى من مدينة كركوك ووالدتها تركية، وقد بدأت التمثيل سنة 2015.

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