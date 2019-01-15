واعظ ديني: "كل المسلمين يجب أن يكونوا إرهابيين"

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بريطانيا

ديلي ميل

واعظ ديني

هيثم الحداد

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على واعظ ديني في بريطانيا يدعى هيثم الحداد، يخضع للتحقيق بسبب آرائه المتشددة حول الإسلام، وتعامل الآباء مع بناتهم، إذ أكد في برنامجه أنه "يجب على الآباء معاقبة بناتهم بالضرب حتى يتزوجن"، بينما مؤسس القناة ذاكر نايك، مُنع من دخول بريطانيا منذ عام 2011، وفق زعمها.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن في الوقت الراهن يجري التحقيق مع محطة تلفزيونية أسسها واعظ إسلامي تم منعه من المملكة المتحدة، وآخر يدعي أنه يجب على الآباء "دفع" بناتهم للزواج حتى ولو بالضرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الواعظ الديني والباحث الإسلامي هيثم الحداد، الذي وصف من قبل بأنه "أكثر الرجال خطورة في بريطانيا"، أدلى بتصريحات في برنامجه حول الزواج والطلاق في محطة "السلام" الشريك بها، في نوفمبر الماضي.

وخلال برنامجه، زعم أن على الآباء "دفع" و"إقناع" بناتهم بالزواج، وقال إنه من "المزعج" أن ترغب النساء في الذهاب إلى التعليم العالي قبل الزواج.

ومن جانبه، قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إنه يجري الآن التحقيق بشأن تصريحات "الحداد" من قبل منظم وسائل الإعلام والاتصالات، أوفكوم، الحكومية.

وقدم ضد تلفزيون السلام ستة اتهامات، والاتهام السابع ضد القناة جاري التحقق منه، وتتاح محطة "السلام" لعملاء سكاي ويصل نسبة المشاهدة إلى 200 مليون مشاهد، وفقًا لمنظمة "أوفكوم" العام الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الحداد" البالغ من العمر 52 عامًا، ويأتي من المملكة العربية السعودية، له تصريحات كثيرة  "شاذة" من قبل، حيث قال في وقت سابق،" أن فيضان تسونامي الذي ضرب اليابان عام 2011، والذي راح ضحيته 15 ألف، هو عقاب من الله للبلاد التي ليست مسلمة"، وفق قوله .

وعن زواج الأطفال، قال الحداد:" كلما كان الزواج مبكرًا كان أفضل، وخاصة بالنسبة للفتيات، ولكن عليك أن تكون حذرا من القضايا القانونية".

وعقبت الصحيفة أن تصريحات "حداد" على قناته تعتبر "خرقا" للقانون الإعلام البريطاني .

ونوهت الصحيفة أن مؤسس القناة، ذاكر نايك، الذي يصر على أنه عدو للتطرف، مُنع من دخول بريطانيا عام 2010 بعد أن قال "يجب أن يكون جميع المسلمين إرهابيين".

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