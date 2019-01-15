غدا.. عواصف ترابية ورملية ودرجة الحرارة بالقاهرة 9

15 يناير 2019 - 11:44 ص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الأربعاء نشاط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد تصل لحد العاصفة على سيناء ومدن القناة كما تنشط على البحرين، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد للوجة البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى درجة 15 والصغرى 08 درجات، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وسانت كاترين العظمى 10 درجات والصغر 1- درجة.