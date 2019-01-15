"كوكا" يكشف مفاوضاته مع القلعة الحمراء

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كشف أحمد حسن كوكا، مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي والمنتخب الوطني، المعار لفريق أولمبياكوس اليوناني، حقيقة الأخبار التي ربطت اسمه بالانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وقال كوكا في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي بيتي  الذي نشأت به وتربيت فيه ولا أنسى دخولي بوابة النادي منذ أن كان عمري 6 سنوات ».

وأوضح مهاجم أولمبياكوس اليوناني: «لم يحدث أي تواصل بيني وبين النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، وكل ما أُشيع عن مفاوضات لضمي لا أساس له من الصحة ».

وأختتم كوكا: «أنا حاليًا معار من سبورتنج براجا البرتغالي إلى أولمبياكوس اليوناني وإذا حدث اتصالات فستكون مع النادي البرتغالي ».


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