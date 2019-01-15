ضبط أشخاص بحوزتهم 5 أطنان أحجار كوارتز "خام الذهب"

15 يناير 2019 - 11:35 ص

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الكيلو 60 بطريق "مرسى علم- إدفو" بدائرة القسم من ضبط سائق سيارة نقل وبرفقته عاملين، وبحوزتهم في السيارة عدد 25 جوال بداخلهم كمية من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب تزن حوالى 2500 كيلو جرام.

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب بالمنطقة الجبلية بطريقة غير شرعية .

? تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.