ننشر أسماء المحكوم عليهم في "خلية طلاب حلوان"

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الداخلية

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة 3 متهمين وهم ضياء الدين يحيى ومحمد شادي محمد وعبد الله جاد محمد بالحبس مع الشغل لمدة سنة مع ايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا لمدة 3 سنوات وذلك باعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان".

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد جماد، وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


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