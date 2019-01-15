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حملة أمنية لاستهداف العناصر الخطرة بكفر الشيخ

قضايا وحوادث

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المخدرات

الأسلحة

كفر الشيخ

حملة أمنية

البحث الجنائى

قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ بحملة أمنية مكبرة إستهدفت العناصر الخطرة من حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ، ومروجى المواد المخدرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها الآتى:-

ضبط علاء . م . أ - سن 24 - عاطل - ومقيم بندر سيدى سالم "سبق إتهامه فى عدد 9 قضية "سلاح بدون ترخيص ، مخدرات "لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة  بحوزته طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام ، هاتف محمول ، مبلغ مالى".

ضبط أحمد . م . ع - سن 30 - عاطل - ومقيم بدائرة مركز شرطة دسوق، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته "بندقية خرطوش عيار 12، كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول".

ضبط على . أ . م - سن 40 - عاطل - ومقيم بدائرة مركز شرطة الحامول "مسجل شقى خطر سرقات عامه" لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بحوزته "فرد خرطوش عيار 12مم ، وطلقة خرطوش من ذات العيار ، كمية من مخدر الحشيش وزنت 150جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول" .

ضبط علاء الدين . م . ف - سن 27 - عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ، وبحوزته "فرد خرطوش ، عيار 12مم ، وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار".

ضبط طلعت . أ . ط - سن 33 - عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة بيلا ، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول" .

ضبط أحمد . ش . ب - سن 28 - سائق توك توك ومقيم بدائرة مركز شرطة قلين "سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا " مشاجره ، ضرب ، مخدرات " لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 150جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ، سلاح أبيض".

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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