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القبض على متهم هارب من الاتجار في المخدرات

قضايا وحوادث

متهم
ارشيفية

محمد الخرو

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القت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة القبض على طارق . ج . ع - سن 21 - عاطل - ومقيم بدائرة القسم "سبق إتهامه فى قضية مخدرات، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مشاجرة وسلاح نارى" لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12مم ، كمية من مخدر الحشيش وزنت 150 جرام ، عدد 500 قرص مخدر ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ، سلاح أبيض "سنجة".

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى والأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعه والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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