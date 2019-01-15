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"كيدمان" ترد اعتبار رامى مالك بعد إحراجه فى "جولدن جلوب"

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رامى وكيدمان
رامى وكيدمان

وكالات- حنان حمدتو

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عرضت النجمة  العالمية نيكول كيدمان  الفنان الامريكى ذو الاصول المصرية رامى مالك لموقفين محرجين خلال توزيع جوائز  " جولدن جلوبز" ، وذلك عندما تجاهلته  فى محاولاته القاء التحية  والسلام عليها  قبل نزولهم من أعلى المسرح .

وحاول النجم الأميركي 37 عاما في ليلة إعلان الجوائز، إلقاء التحية على النجمة الأسترالية نيكول كيدمان، لكنها لم تره أبدا في المحاولة الأولى، والنتيجة كانت موقفا محرجا جدا لمالك أمام آلاف الحاضرين والمشاهدين عبر التلفاز ، و لم يفقد الأمل، فحاول أن يسترعي انتباه كيدمان مرة ثانية، حيث ظهر في المشهد وهو يلاحقها ويضع يده على ظهرها للفت انتباهها، لكنها لم تنتبه أيضا وتابعت مسيرها دون أن تبدي أي ردة فعل.

وبعد حفل الجوائز، أكدت كيدمان أنها لم تقصد تجاهل مالك، وقالت لبرنامج "إنترتينمنت تونايت": "نحن أصدقاء حقيقيون. كل ما في الأمر أنني لم أشعر بيده على ظهري." ، وتابعت :"  شعرت بالخزي بعد أن رأيت ما حدث ، أحب ذلك الرجل. إنه لطيف ولبق الحديث. إنه عزيز."

وأضافت كيدمان الفائزة بالأوسكار (2003) وبجائزة "غولدن غلوبز" 5 مرات، : " كلانا كان في حالة ذهول. أرسل لي رسالة إلكترونية وأنا أرسلت أخرى. كنا نضحك. في الحقيقة".

ويذكر ان مالك تُوج ، في تلك الأمسية، بجائزة "غولدن غلوبز" لـ"أفضل ممثل في فيلم درامي"، عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) ، و ضحك على نفسه بعد الحادثة خلال حلوله ضيفا على برنامج "ذا تونايت شو ستارينغ جيمي فالون، وقال مازحا : "أعرفها منذ سنوات، بغض النظر عما ستشاهدونه في الفيديو." في إشارة إلى اللقطة التي انتشرت بكثرة على مواقع التواصل.



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