تعرف على أسعار الحديد في الأسواق اليوم

15 يناير 2019 - 11:16 ص

يعتبر الحديد من السلع المهمة خاصة عند المقاولين والمستثمرين.

لذلك يبحثون باستمرار على اسعار الحديد 2019 في الأسواق والمصانع وتتصدر اسعار الحديد والاسمنت اليوم فى مصر محرك البحث العالمي جوجل مصر نتيجة تساؤل الكثير من المواطنين عنها حيث أن في تلك الأيام يقبل الكثير من المواطنين على بناء منازلهم وأهم ما يبحثون عنه اسعار الحديد اليوم في السوق المحلي.

ينشر موقع "المصريون" آخر تحديث عن اسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق والمصانع وقد شهد سعر طن الحديد اليوم انخفاض لمختلف الأنواع التابعة للشركات الشهيرة في مصر، ويرجع السبب في ذلك إلى ثبات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

سجل حديد عز نحو 11.750 جنيه للطن، حديد المصريين بقيمة 11600 جنيه للطن، وبلغ سعر طن الحديد الكومي 11430 جنيه، وسجلحديد بشاي نحو 11650 جنيه للطن على أرض المصنع، وبلغ حديد العتال نحو 11550 جنيه للطن، وصل سعر حديد عطية للطن 11600 جنيه للطن، وبلغ طن حديد الجيوشي قيمة 11500 للطن.

والجدير بالذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر يتحكم فيها بشكل كبير أليات العرض والطلب في السوق المحلي، ويمكنكم متابعة "أهل مصر" للحصول علي تحديث سعره بصفة مستمر.