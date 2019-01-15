نتنياهو لإيران: غادروا سوريا سريعا.. و"إلّا"

15 يناير 2019 - 11:12 ص

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، رسالة إلى إيران، بشأن وجودها في سوريا.

وحذر نتنياهو إيران خلال حفل تنصيب رئيس أركان الجيش الجديد، آفوف كوشافي، قائلا: "أنصح إيران بمغادرة سوريا سريعا، لأننا لن نتوقف عن سياستنا الهجومية"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أنهم يكذبون دائما.. ويكذبون عندما يقولون إن محاولتهم لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء باءت بالفشل"، لافتا إلى أن إيران تستخدم هذه الأمور لتغطية نواياهم الحقيقية لتطوير الصواريخ الباليستية.

وكان وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، قد أعلن فشل تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، فجر اليوم الثلاثاء، لأن القمر لم يستقر في مداره.

و بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أكد جهرومي أن "عملية الإطلاق فشلت في إيصال القمر الصناعي "بيام" إلى المدار، وعزا الفشل إلى عدم قدرة الصاروخ الحامل للقمر الصناعي على الوصول إلى السرعة المطلوبة في إطار ما يعرف بالمرحلة الثالثة من عملية الإطلاق".

وكتب في تغريدة على صفحته في"تويتر": "كنت أود أن أسعد الجميع بالخبر الجيد، لكن أحيانا لا تسير الحياة مثلما نريد إلا أنه ليس علينا أن نتوقف.. فنحن الإيرانيون نختلف عن بقية الشعوب في الشجاعة، هذه المرة سنسعى أكثر، وسنثبت للعالم أن "دوستي" سينجح ".