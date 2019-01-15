ماذا قال التونسيون فى الذكرى الثامنة لثورة الياسمين؟

15 يناير 2019 - 10:52 ص

احتفل عدد من التونسيين بإحدى ضواحى العاصمة تسمى دوار هيشر بالذكرى الثامنة لثورة الياسمين والتى اندلعت فى 17 ديسمبر 2010 وأطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على فى 14 يناير 2011، واجتمع الاهالى واصطحبتهم الفرق الموسيقية والكشافة والراقصة الى جانب عدد من فنانى المونولوج .

وتحدث المواطنون عن ذكرياتهم مع الثورة ، فقال حمزة ضيف الله وهو طالب ثانوي يشرف على مجموعة رقص انهم قاموا بهذه الثورة ليشعروا بآدميتهم مرددا :" لكن في النهاية أنا لست مواطناً الا في مستوى حرية التعبير وبات في امكاننا الآن أن نتحدث وهذا أمر جيد جدا، لكن لا أحد يسمعنا. وفي دوار هيشر الدولة لا وجود لها الا في مراكز الأمن ".

وأضاف مهندس الكمبيوتر العاطل سفيان جبالي أنه ليس نادماً على الثورة التي أنهت الاستبداد في تونس في 2011، لكن بعد ثماني سنوات تغلب المرارة على الأمل، وتابع قائلا: "فقد حصلنا منذ الثورة على الحرية، لكن ليس على الكرامة ، ولئن تميزت تونس بكونها البلد العربي الوحيد الذي استمر في درب الديمقراطية السياسية بعد مجريات الربيع العربي، فان السلطة الاقتصادية لازالت متركزة بين أيدي أقلية في حين يشعر سكان الأطراف خصوصاً أنهم مستبعدون وتم التخلي عنهم ، اذا لم يتغير النظام في 2019 مع الانتخابات التشريعية والرئاسية سيكون كل ما حدث خسارة ".

ويقول عصام الهالى :"على الورق هناك برامج مساعدة ويضيف رب الأسرة الشاب لكن نسبة الفائدة تبلغ 21 في المئة وأنا لا اجد حلاً للأمر، يقول المسئولون أنهم يدعمون الشباب لكنهم يخدعوننا، لم يعد هناك مستقبل لنا ، نحن بين أقلية هنا لا زالت تتمسك بأمل، الباقون يشعرون أنه تم التخلي عنهم وينتظرون في المقاهي ، نحن في سفينة يتنازع رباناها فيما بينهما، ويكتفيان بالنظر الى السفينة وهي تغرق» وهو يشير بذلك الى صراع السلطة القائم بين الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ".

وتقول خبيرة الاجتماع ألفت لملوم التي ترأس منظمة غير حكومية تهتم بالمناطق المهمشة في البلاد ان الثورة قامت على ثلاثة شعارات عمل وكرامة وحرية لكن العمل والكرامة لم يتحققا ، مشيرة الى بعض التقدم مع تخصيص حصة اجبارية للشباب دون 36 سنة بين مرشحي الانتخابات البلدية «ما سمح بدخول عدد كبير منهم الى المجالس البلدية» في 2018. قالت مستكملة :" شيء تم لتحسين مستوى العيش» اليومي للشباب الذين تعرض وضعهم الى تدهور حقيقي " ، وذلك وفقا لما جاء بتقرير ميدانى بجريدة الحياة اللندنية .