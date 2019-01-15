  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:48 م
بحث متقدم
أسباب تزايد غضب الفنانين السوريين علي بشار

أسباب تزايد غضب الفنانين السوريين علي بشار

الاهلي

"كوكا" يكشف مفاوضاته مع القلعة الحمراء

دفاع خلية حلوان ساخرًا: زفة العروسة تعنى انقلاب

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "خلية طلاب حلوان"

صلاح

تصريح مهم من مهاجم نيجيريا عن مواجهة "صلاح"

نتنياهو لإيران: غادروا سوريا "وإلّا"

نتنياهو لإيران: غادروا سوريا سريعا.. و"إلّا"

الثورة التونسية

ماذا قال التونسيون فى الذكرى الثامنة لثورة الياسمين؟

النني

"النني" يوجه رسالة لـ"أرسنال"

صورة الخبر

«الزواج» حل مقترح لإنقاذ طالبة الحضن

أديب

"أديب" يعلق على قانون الأزهر الجديد للأحوال الشخصية

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يعتذر لطبيب الأهلي: "أنا آسف"

بالفيديو..

وصلة رقص لـ"روبي" و"درة" على أنغام "ليه بيداري"

الصفحة الأخيرة

درو وروبي
درو وروبي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

إطلالة جديدة لـ"هيفاء وهبي" من عيد ميلاد صديقتها

#

شاهد.. عمرو عبد الحميد يرقص لأول مرة على الهواء

#

وصلة رقص لتامر أمين في أول ظهور لبرنامجه الجديد

#

بالفيديو.. إليسا تؤدي وصلة رقص فى عيد ميلادها

نشرت الفنانة التونسية "درة" مقطع فيديو علي موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" من عيد ميلادها وهي تؤدي وصلة رقص مع الفنانة "روبي" على أنغام أغنية "ليه بيداري كده".

احتفلت الفنانة التونسية درة، بعيد ميلادها الـ39، بحضور عدد كبير من أصدقائها في الوسط الفني، وحضر الاحتفال كل من الفنان خالد سليم، أحمد السعدنى، روبى، نسرين أمين، أمير شاهين، نجلاء بدر، السيناريست تامر حبيب، محمد حفظى، المخرج عمرو سلامة، وأثناء الاحتفال تنافست كل من الفنانة درة و الفنانة روبى فى وصلة رقص على أغنية " ليه بيدارى كده".

وآخر أعمال الفنانة درة مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" والذى ينتمى إلى فئة الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وعرض الجزء الأول فى يناير 2016، وحقق نجاحًا كبيرًا وقام ببطولته الفنان هانى سلامة.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تسريب فيديو فاضح لمنى فاروق وشيما الحاج
» "بن راشد" يكشف تفاصيل لقائه بـ 3 رؤساء عرب فى "قصتى"
» "كيدمان" ترد اعتبار رامى مالك بعد إحراجه فى "جولدن جلوب"
» تفاصيل إيقاف قطار الإسكندرية لإنقاذ رضيع من الموت
» وصلة رقص لـ"روبي" و"درة" على أنغام "ليه بيداري"
» تصدقت عن والدتي المتوفاة ورأيتها معي في البيت
» تسمم 35 طالب وإخلاء المدرسة خوفا من العدوى
» الأهلي يفاوض هذا اللاعب للإطاحة بـ"أزارو"
» شاهد.. أسود تفترش الطريق أمام المواطنين
» الأهلي يغادر إلى الجزائر للقاء شبيبة الساورة
» صورة "بيضة" تحصد ملايين المشاهدات على إنستجرام.. تعرف على السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عصر

    03:00 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات