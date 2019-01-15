شوقي: لهذا السبب لم نوزع أجهزة التابلت على الطلاب

15 يناير 2019 - 10:42 ص

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، عن سبب عدم توزيع التابلت علي طلاب الثانوية حتي الان.

وأضاف في مداخلة هاتفية برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc» مصر، مساء الاثنين، «كنا مأجلين توزيع التابلت بالقصد استجابة لحالة الخلط اللي كانت موجودة عند الطلاب وأولياء الأمور»، ليقاطعة الإعلامي عمرو أديب قائلًا: "مش عيب أن الدولة لسه مجهزتش التابلت".

وأكد «شوقي»: وزير التعليم أنه يوجد 560 ألف تابلت في مخازن الوزارة، بالإضافة إلى تجهيز جميع الشبكات الخاصة بتشغيل الأجهزة قبل عودة الطلاب في الفصل الدراسي الثاني .

ولفت إلى حرص الوزارة تجربة الامتحان الجديد على ورق الإجابة المعتاد، خاصة بعد تغيير شكل أسئلة الامتحانات، مؤكدًا أن هناك حرص على ترسيخ مبدأ الفهم وليس الحفظ التلقين .