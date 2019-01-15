نجم "المصري" باكيا: أجبروني على الرحيل من النادي

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المصرى

رحيل

أحمد جمعة

باكيا

أبدى نجم النادي المصري أحمد جمعة مهاجم الفريق، حزنه لرحيله عن الفريق في هذا التوقيت على سبيل الإعارة إلى أُحد السعودي الذي يلعب في القسم الثاني لمدة 6 أشهر، حتى نهاية الموسم.

وقال "جمعة" في تصريحات تلفزيونية وهو باكيا: "كنت افضل عدم الرحيل في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، ولكن بعض الاشخاص كانوا السبب في ذلك، واثق جيدا بزملائي لتخطي هذه الفترة التي يحتاج فيها النادي لتكاتف الفريق".

وأوضح: "تحدثت مع إيهاب جلال المدير الفني الذي لم يمانع في رحيلي وترك لي الاختيار، نظرا لتاريخي داخل النادي ولكن الظروف جعلتني أوافق، رغم حزني من هذه الفترة التي تحتاجني استمر داخل النادي".

وأكمل: "احترم حسام حسن جيدا وظهرنا اثناء قيادته للفريق بمستوى مميز ووصلنا لنصف نهائي الكونفدرالية، ولكن بعد رحيله ظهرت حالة من الاحباط عند الجميع وحاولنا العودة مرة أخرى مع الكابتن مصطفى يونس ولم يخالفنا التوفيق".

وشدد: "اتمنى التوفيق في رحلتي المقبلة مع الفريق السعودي، والمساهمة في صعودهم للدوري الممتاز، المسئولون فضلوا انضمامي سريعا لتواجده في مباراة يوم الثلاثاء في الكأس".




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