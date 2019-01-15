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«الزواج» حل مقترح لإنقاذ طالبة الحضن

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علا خطاب

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جامعة الأزهر

ديلي ميل

طالبة الحضن

مجلس تأديبي

تساءلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه بعد قرار جامعة الأزهر بفصل «طالبة الحضن» بجامعة المنصورة، وتحويل زميلها إلى مجلس تأديبي في الكلية التابع لها، هل يكون "الزواج" أحد الحلول المقترحة لإنقاذهما؟! وفق قولها.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أنه بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لطالب يحضن زميلته في جامعة الأزهر بالمنصورة، قررت جامعة الأزهر فصل الطالبة وتحويل زميلها إلى مجلس تأديب، وذلك لتشويه سمعة الجامعة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المجتمع المصري المحافظ إلى درجة كبيرة لن يقبل بمثل هذه المشاهد في مجتمعه.

وبدوره، صرح المتحدث باسم جامعة الأزهر أحمد زارع بأن "مجلسا تأديبيا قرر فصل الطالبة، التي تدرس بكلية اللغة العربية بفرع الجامعة في المنصورة، بعد إجراء تحقيق معها"، موضحا أنه "يجوز للطالبة تقديم طعن ضد قرار فصلها".

وأضاف "زارع" أن "جامعة الأزهر مؤسسة دينية وتعليمية وما فعلته الفتاة يتنافى مع أخلاقياتها وأخلاقيات المجتمع وتقاليده".

 من جانبه، قال رئيس جامعة الأزهر محمد المحرصاوي، في تصريحات صحفية، إن ما فعلته الفتاة يعد "خروجا كاملا عن جميع القيم الأزهرية والمجتمعية والجامعية".

 كما أحيل الطالب لمجلس تأديبي في جامعته، لكن لم يصدر قرار بشأنه حتى الآن، حيث لا تسمح جامعة الأزهر بالاختلاط بين الطلاب والطالبات في كلياتها ومبانيها.

جاء هذا في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحفية أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعا أمس الاثنين، جامعة الأزهر إلى إعادة النظر في العقوبة التي تم توقيعها من قبل مجلس تأديب الطلاب بحق الطالبة.

وحث مجلس التأديب على أن يضع في اعتباره حداثة سن الطالبة، والحرص على مستقبلها التعليمي، وأن يقوم بواجب النصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات.

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