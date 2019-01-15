الأهلي يفاوض هذا اللاعب للإطاحة بـ"أزارو"

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متابعات- محمد الخرو

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بدأ النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع اللاعب أشرف بنشرقي نجم الهلال السعودي المعار بين صفوف لانس الفرنسي للاستفادة من قدراته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال موقع "هسبريس" المغربي إن إدارة القلعة الحمراء دخلت في مفاوضات للتعاقد مع أشرف بنشرقي ومحاولة إقناع مسؤولي الهلال بالتخلي عن خدماته لصالحهم.

وأشار إلى أن مسؤولي الأهلي يرغبون في ضم بنشرقي ليكون بديلًا لمواطنه وليد أزارو أو اللاعب النيجيري جونيور أجايي.

حقق النادي الأهلي فوزاً مهمًا على نظيره فيتا كلوب بنتيجة هدفين نظيفين في إطار المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

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