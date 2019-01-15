رد وزير التعليم على انتقادات نظام "الكتاب المفتوح"

15 يناير 2019 - 10:30 ص



أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم، نجاح طلاب الصف الأول الثانوي في أداء الامتحانات بنظام "الكتاب المفتوح"، قائلا: "هذه الخطوة مهمة للغاية" .



وأضاف "شوقي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذا النظام يدرب الطلاب على كيفية البحث عن المعلومة والاختلاف في المهارات.



وتابع "شوقي" أن هذا النظام الجديد يثبت للطلاب أنهم ليسوا لحاجة للدروس الخصوصية أو الكتب الخارجية، معقبا: "اتهمونا إن مشروع التعليم الجديد باظ ، بس كان عندنا إصرار إننا نعود الطلاب الأول علي شكل الامتحانات الجديد ومن ثم نقوم بتوزيع التابلت".



وأشار "شوقي" إلى أن الوزارة لديها 550 ألف تابلت، وعدد طلاب مصر 560 ألف طلاب وهذا يعني أنهم يستطيعون تغطية جميع محافظات الجمهورية بالتابلت الجديد.

