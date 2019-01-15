  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:53 ص
بحث متقدم
النني

"النني" يوجه رسالة لـ"أرسنال"

صورة الخبر

«الزواج» حل مقترح لإنقاذ طالبة الحضن

أديب

"أديب" يعلق على قانون الأزهر الجديد للأحوال الشخصية

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يعتذر لطبيب الأهلي: "أنا آسف"

أسرار جديدة تكشف تحذير "صالح" من نهاية صدام

أسرار جديدة تكشف تحذير "صالح" من نهاية صدام

الإعلامي أحمد موسى

موسى للشباب: "الفلوس موجودة بدل المليار اتنين"

وزير جزائري يثير الجدل بسبب الصحابي"بلال بن رباح"

وزير جزائري يثير الجدل بسبب الصحابي "بلال بن رباح"

"العندليب".. أفضل من سيد قطب

"العندليب".. أفضل من سيد قطب

صلاح

قائد ليفربول يدافع عن "صلاح" تعرف على السبب

وزير التعليم

تصريحات أديب تحرج وزير التعليم على الهواء

رد وزير التعليم على انتقادات نظام "الكتاب المفتوح"

آخر الأخبار

الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تصريحات أديب تحرج وزير التعليم على الهواء

#

وزيرالتعليم: "أجلنا توزيع التابلت عن قصد لهذه الأسباب"

#

عمرو أديب: "النهاردة يوم تاريخي في مسيرة التعليم"

#

غدا.. نظر أولى جلسات استئناف نقيب المحامين على حبسه


أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم، نجاح طلاب الصف الأول الثانوي في أداء الامتحانات بنظام "الكتاب المفتوح"، قائلا: "هذه الخطوة مهمة للغاية" .

وأضاف "شوقي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذا النظام يدرب الطلاب على كيفية البحث عن المعلومة والاختلاف في المهارات.

 وتابع "شوقي" أن هذا النظام الجديد يثبت للطلاب أنهم ليسوا لحاجة للدروس الخصوصية أو الكتب الخارجية، معقبا: "اتهمونا إن مشروع التعليم الجديد باظ ، بس كان عندنا إصرار إننا نعود الطلاب الأول علي شكل الامتحانات الجديد ومن ثم نقوم بتوزيع التابلت".

وأشار "شوقي" إلى أن الوزارة لديها 550 ألف تابلت، وعدد طلاب مصر 560 ألف طلاب وهذا يعني أنهم يستطيعون تغطية جميع محافظات الجمهورية بالتابلت الجديد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أسود تفترش الطريق أمام المواطنين
» الأهلي يغادر إلى الجزائر للقاء شبيبة الساورة
» صورة "بيضة" تحصد ملايين المشاهدات على إنستجرام.. تعرف على السبب
» تسمم 35 طالب وإخلاء المدرسة خوفا من العدوى
» مخرج فيلم الضيف: رفضت إسناد البطولة لهذا الممثل لأنه مسيحي
» منتج فيلم "لص بغداد" يقرر الاستغناء عن "السلطانة هويام"
» تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي في يناير
» هجوم على مطربة شهيرة بعد رفع الآذان بصوتها
» فنان شهير: أرجوكم ادعوا لابني
» مفاجأة مدوية عن الفتاة التي ذبحها خالها لسوء سلوكها
» تكلفة "فلكية" للحرب الأميركية على الإرهاب

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات