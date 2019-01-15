» شاهد.. أسود تفترش الطريق أمام المواطنين

15 يناير 2019 - 10:29 ص

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لمجموعة من الأسود تفترش الطريق العام أمام السيارات وبداخلها مواطنون.

وأظهر مقطع الفيديو قيام 4 أسود بالتجول في وسط شارع سكاني مزدحم، وقد ساد الحدث لحظات ترقب مخيفة من قبل المواطنين الذين بقوا داخل سياراتهم.

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يوثّق ظهور أربعة أسود في شارع سكاني مزدحم في إحدى المدن الأفريقية.

وأظهر مقطع الفيديو قيام 4 أسود بالتجول في وسط شارع سكاني مزدحم، وقد ساد الحدث لحظات ترقب مخيفة من قبل المواطنين الذين بقوا داخل سياراتهم.

وتم تصوير المقطع في حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا، وعمل السائقون بمتابعة الأسود خلال تحركهم لمراقبة ما سيفعلونه لاحقا.

وتمت مشاركة الفيديو لأول مرة على فيسبوك من خلال صفحة بعنوان Lions Of Kruger Park And Sabi Sand"، ليحصد ملايين مشاهدات والكثير من التعليقات المفاجئة.