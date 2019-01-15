"رسلان" يتفقد ورش فرز القاهرة لمتابعة أعمال الصيانة

15 يناير 2019 - 10:24 ص

تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، ورش الفرز بمنطقة القاهرة رافقه فيها المهندس سامى عفيفى نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني ، وذلك لمتابعة أعمال الصيانة والتجهيز اليومى للقطارات بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية والعمرات للجرارات والعربات وذلك ضمن خطة الهيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

وفى بيان للهيئة تفقد رئيس الهيئة ورش الجرارات التى تقوم بإصلاح وتجديد وصيانة الجرارات بمختلف انواعها ( الهنشل والكندي والادترانز و EMD ) بالإضافة إلى عمليات التجهيز اليومي للقطارات المكيفة بجميع انواعها وجه العاملين ببذل مزيد من الجهد لزيادة نسبة الإتاحية لسد احتياجات الهيئة من الجرارات اللازمة لتشغيل القطارات للمحافظة على انتظام مواعيد القطارات .

كما تابع رئيس الهيئة مراحل الصيانة للجرارات وعمليات تحسين عربات الركاب والتى تتضمن الصالون الداخلى للعربة والكراسى والشبابيك والارضيات والاضاءة ودورات المياه بالإضافة إلى تحسين مظهر العربات المكيفة الاسبانى بورش الفرز بالاضافة الى الورش الخدمية.

واستمع رئيس الهيئة فى حواره مع العاملين الى المعوقات والمقترحات التى تواجههم اثناء العمل وشدد على ضرورة التزام وانضباط العاملين وبذل مزيد من الجهد مع التركيز على الجودة واجراءات السلامة .